фото для "МГ" предоставлено Жаныл АХМЕТОВОЙ фото для "МГ" предоставлено Жаныл АХМЕТОВОЙ 19 июня на электронную почту портала «Мой ГОРОД» пришло трогательное письмо от дочери разыскиваемой женщины, которая сообщила контакты своей матери для встречи с сестрой. Напомним, Жаныл АХМЕТОВА из села Жымпиты Сырымского района ЗКО искала свою сестру Елену ВАФИНУ (Ырысты Ибраева в девичестве) 1952 года рождения. Их с сестрой разлучили, когда Жаныл было пять лет. После этого они виделись еще пару раз и вот уже двадцать лет, как потеряли связь. Новость о том, что жительница ЗКО ищет свою сестру, было размещено на сайте mgorod.kz 18 июня. А уже вчера на почту портала пришло письмо от дочери Елены Вафины Айсылу. "Добрый день! Сегодня увидела на вашем портале новость, о том, что в ЗКО вот уже 20 год женщина разыскивает свою сестру, хочу сообщить, что это моя мама, а ищет ее моя тетя, с которой мы потеряли связь. Мы очень рады, что, наконец-то, нашлись... Большое спасибо Вашему порталу, что помогли найти родственников!". Контакты родных корреспондент "МГ" сразу же передала сыну Жаныл Ахметовой Тимуру Токмамбетову. Вчера вечером родные уже общались по телефону. Оказалась, что сестра Жаныл Ахметовой живет в Казани и с нетерпением ждет встречи. - Спасибо вам огромное, что помогли найти тетю. Для нас и для моей мамы это было очень важно. Невероятно, что так быстро нашли. Уже думаем, как повидаться, - рассказал сын Жаныл Ахметовой Тимур.