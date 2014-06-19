Сегодня, 19 июня, Уральский городской суд под председательством судьи Найли ДЖУНУСОВОЙ признал трех уже бывших сотрудников УВД г.Уральск виновными в мошенничестве, вымогательстве и получении взятки, и приговорил их к 7 и 8 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. sud По словам судьи Найли ДЖУНУСОВОЙ, оперуполномоченные отдела криминальной полиции УВД г.Уральск Равиль Искендиров и Копболсын КУРАКОВ и помощник участкового Акниет ШУАКБАЕВ находят человека без определенного места жительства, которого уговаривают взять кредит в банке, затем ведут в банк и тот берет на свое имя товарный кредит на общую сумму 526 тысяч тенге. Далее полицейские продают товар и деньги делят. После этого полицейские "вылавливают" менеджера "Каспибанка" ЛАЗАРЕВА и говорят ему, что на него якобы поступило заявление, что он оформляет кредит на людей, заведомо зная, что они не имеют постоянного места жительства и работы. ЛАЗАРЕВ пишет явку с повинной. Но полицейские ее не регистрируют, а начинают шантажировать менеджера банка этим заявлением и вымогать у него деньги в размере 1 млн тенге. 600 тысяч ЛАЗАРЕВ отдает, но оставшуюся сумму собрать не смог. После этого он обратился в финансовую полицию, и те вручили ему меченные купюры. После их получения сотрудники были задержаны своими коллегами из финансовой полиции. Нужно отметить, что все трое полицейских 1991 года рождения. Приговором суда ИСКЕНДИРОВ был признан виновным по статьям "Мошенничество", "Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере", "Превышение власти или должностных полномочий с целью получения выгоды для себя или других", и был приговорен к 8 годам лишения свободы, по этим же статьям был признан виновным КУРАКОВ, которого осудили на 7 лет лишения свободы. ШУАКБАЕВ за "Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере", а также за "Превышение власти или должностных полномочий с целью получения выгоды для себя или других" был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества. Кроме этого, КУРАКОВА и ИСКЕНДИРОВА обязали возместить ущерб "Каспибанку" в размере 526 тысяч тенге. sud1 Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Фото Медета МЕДРЕСОВА