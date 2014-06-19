фото с сайта amurpress.ru фото с сайта amurpress.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18 июня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам был оглашен приговор по делу КРЮКОВСКОЙ и МУХАМЕДГАЛИЕВА. Процесс рассматривал судья Райбек КАИРБЕКОВ. Напомним, в декабре 2013 года сотрудники департамента КНБ РК по ЗКО в одном из домов Уральска в процессе расфасовки крупной партии наркотических веществ задержали 56-летнюю гражданку РФ Зинаиду КРЮКОВСКУЮ и 31-летнего гражданина РК МУХАМЕДГАЛИЕВА. Экспертиза подтвердила, что изъятое у задержанных наркотическое вещество - это героин общим весом 1 584, 76 грамма. Суд приговорил КРЮКОВСКУЮ и МУХАМЕДГАЛИЕВА к одиннадцати годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого и общего режима соответственно. В ходе судебного разбирательства обвиняемые своей вины не признали и заявили, что наркотики им подбросили оперативники, которые якобы имеют к ней неприязнь.