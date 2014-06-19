В Актобе сменился глава областного управления здравоохранения
Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу акима области. Распоряжением акима Актюбинской области Архимеда МУХАМБЕТОВА новым руководителем ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» назначен Асет КАЛИЕВ. С января 2013 года по настоящее время КАЛИЕВ трудился замом руководителя этого ведомства. Прежний глава облздрава Кайрат САБЫР назначен руководителем департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК по Актюбинской области. 40-летний Асет КАЛИЕВ окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию. Трудовую деятельность начал в 1997 году клиническим ординатором, затем аспирантом кафедры госпитальной хирургии. Позднее работал заведующим хирургическим отделением больницы скорой медицинской помощи. В областном управлении здравоохранения работает с апреля 2008 года.