Иллюстративное фото с сайта kemerovo.bz Иллюстративное фото с сайта kemerovo.bz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда. Зеленовский районный суд №2 рассмотрел уголовное дело в отношении директора ТОО «Мунайавтотранс» Аслана МУХАНОВА, обвиняемого в совершении умышленного экологического преступления. - МУХАНОВ, будучи директором ТОО «Мунайавтотранс», в марте 2010 года заключил с недропользователем ТОО «УралОйлЭндГаз» договор на вывоз и утилизацию отходов бурения на Федоровском блоке ЗКО, - рассказали в пресс-службе. - Однако на деле буровой шлам на полигоны не были доставлены, а были слиты в окрестностях сел Рубежинское и Дарьинское Зеленовского района. Также в пресс-службе отметили, что за период с 2010 по 2011 годы объем слитых твердых отходов составил 946 кубометров и 2867 тонн жидких. Общая сумма ущерба составила более 911 млн тенге. - Суд признал Муханова виновным в совершении экологического преступления по ст.278 ч.2,325 ч.3, 228 - "Нарушения экологических требований, предъявляемых при производстве и использовании химических веществ" УК РК и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе. - Однако с  применением статьи 4 «Закона об амнистии в связи с 20-летием государственной независимости Республики Казахстан» суд освободил МУХАНОВА от отбытия наказания. При этом суд взыскал с подсудимого в доход государства 911 778 912 тенге, а также госпошлину в размере  более 27 млн. тенге.