Министр транспорта и коммуникаций РК Женис Касымбек выступил перед депутатами мажилиса парламента РК с докладом о текущем состоянии и дальнейшем развитии автодорожной сети Западного Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. dorogi1 Отмечено, что в текущем году планируется завершить реконструкцию на 65 километре участка Актобе-Уральск и открыть движение на 240 километрах участка Бейнеу-Шетпе. Помимо этого, в планах минтранскома в июле текущего года начать реконструкцию участка Шетпе-Актау (170 километров). А в 2015 году планируется за счет экономии займа по участку Бейнеу-Актау начать реконструкцию автодороги Жетыбай-Жанаозен. Что касается других дорог республиканского значения в регионе, то в настоящее время капитальным ремонтом охвачено 60 километров автодороги Чапаев-Жалпактал в ЗКО, 19 километров автодороги Атырау-Актобе в Атырауской области и 59 километров автодороги Актау-Курык в Мангистауской области. Дополнительно в текущем году стартует капитальный ремонт 20 километров автодороги Жаныбек-Казталовка и 17 километров участка Доссор-Макат в Атырауской области. Параллельно с этим для поддержания республиканской сети региона предусмотрен средний ремонт 317 километров дорог. Кроме того, в текущем году планируется начать разработку ПСД для начала реконструкции автодороги Актобе-Атырау-Астрахань. Министр также напомнил, что согласно государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы до 2020 года (РИИТС), одобренной главой государства в текущем году, в Западном Казахстане планируется осуществить капитальный ремонт 1 тысячи километров автодорог и провести реконструкцию автодорог республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань, Бейнеу - Актау, Жетыбай - Жанаозен - гр. Туркменистана, Бейнеу - Акжигит-гр.Узбекистана, Уральск - Каменка - гр.РФ и Жымпиты - Чапаево общей протяженностью 1,3 тысячи километров. Глава МТК подчеркнул, что в период с 2002 года в регионе построены два мостовых перехода через реки Урал в  Уральске и Кигач на границе с РФ в Атырауской области, а также восстановлены 2 235 километров автомобильных дорог республиканского значения, в том числе автодороги Атырау-Уральск (487 километра), Актобе-гр.Костанайской области (231), Атырау-Доссор-Бейнеу (426), участки коридора "Западная Европа-Западный Китай" по Актюбинской области, включая Северный обход  Актобе, а также автодорога Актобе-Уральск (397). Наряду с этим выполнен капитальный ремонт 97 километров участка Чапаев-Жалпактал и 59 километров автодороги Актобе-Атырау-Астрахань.