Предприниматель Демрал ОЗГУР в ближайшее время намерен в центре ЗКО запустить завод по производству бетона. Проект профинансирован в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" по направлению "Поддержка новых бизнес-инициатив", передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».  ozgur - Мы будем выпускать товарный бетон, брусчатку и бордюр. Пока завод мы не открывали, сейчас идет монтаж, а когда откроемся, здесь будет работать минимум 30 человек. Все оборудование заказано из Турции. За один час выпускается 100 кубов, когда в других заводах за час выпускают 50-60 кубов, - рассказал директор и учредитель завода Демрал ОЗГУР. - Щебень привозят из Актобе, цемент актауский, а песок местный. Вес одного сухого блока цемента - 15-16 килограммов. Завод находится в черте города. Всего для бизнеса турецкий предприниматель выкупил 5,5 гектара земли. На территории также будет функционировать торговый дом на 250 рабочих мест. Бетонные блоки намерен реализовать в Уральске, а в дальнейшем - экспортировать в ближайшие города России и Казахстана. К слову, общая стоимость проекта составляет 88,760 млн тенге, сумма кредита составила - 75,446 млн тенге. Кроме бетонного завода, у предпринимателя есть цеха  по производству мебели и пластика. Кроме того, Озгур планирует стройку 24-квартирного дома эконом-класса под ключ стоимостью 850-900 долларов за квадратный метр. В стоимость будет входить и мебель. - По состоянию на 1 июня 2014 года в городе зарегистрировано 29 953 субъектов малого бизнеса, по отношению к соответствующему периоду прошлого года прирост составил на 6%. Численность работающих в них составляет 40 900 человек. Значительный вклад в рост экономики малого и среднего бизнеса ЗКО вносит успешная реализация программы "Дорожная карта бизнеса 2020", - говорит руководитель отдела предпринимательства Уральска Ринат ШАУЕНОВ. С начала года региональным координационным советом в общем было одобрено 48 проектов на сумму 5,6 млдр.  тенге, в том числе 15 проектов по городу на сумму 1,5 млрд.  тенге. ozgur1 Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото автора