В ассоциации газоснабжающих компаний сообщили, что единый оператор не может купить 500 тонн топлива у "Тенгизшевройла" из-за отсутствия необходимой аккредитации.
В большинстве случаев газ отпускается только по талонам. Периодически возникающая проблема с дефицитом газа сильно возмущает автомобилистов, сообщает телеканал Astana TV
- Нет нигде, по талонам только. В центре, в Акжаре, на окраине, нигде нет. Здесь вот стою, люди стоят, я встал, может, заправлюсь. Тяжело ездить просто, газа нет. Вечером вообще газа нет. По городу нет газа вечером. Пока утром не заправишься, вечером уже все, - говорит водитель.
В областном управлении энергетики и ЖКХ нам рассказали, что за год объем ввозимого топлива увеличился с 5 200 тонн до 9 с половиной тысяч тонн. Дастан Аманов говорит, что ни с получением топлива, ни с отгрузкой вопросов не возникает.
В пресс-службе акима Актюбинской области сообщили, что в причинах дефицита газа на актюбинских АГЗС разберется специальная рабочая группа.
Рабочая группа уже приступила к выполнению поставленных перед ней задач. В её состав вошли представители прокуратуры, ДВД, ДКНБ, ДГД, ДАРЕМ и других государственных органов, а также ассоциации реализаторов газа.
Отметим, что ежемесячно Актюбинской области выделяется 9 тысяч тонн сжиженного газа, что превышает потребность региона в данном виде топлива.
- По графику отгрузки, ежедневно газ поставляется в Актобе с запасом. Дефицита быть не должно! Однако проверка показала, что вчера почти на всех заправках были очереди, газ отпускался по талонам. В чем причина? Если здесь имеет место незаконный экспорт газа, поставка в соседние регионы или попытка придержать товар в ожидании роста цен, то нарушители должны быть выявлены и понести строгую ответственность, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.
Оптовой реализацией газа в регионе занимаются две аккредитованные газосетевые организации – ТОО «Еламан», поставляющее газ железнодорожным транспортом, и ТОО «Кепіл Сапа», отвечающее за поставки по автодорогам. Ежедневно они должны поставлять в Актобе в среднем 322 тонны газа, при реальной потребности в 300 тонн. Представители данных предприятий уверяют, что своевременно и в полном объеме выполняют свои обязательства по поставкам топлива. Однако заместитель председателя ассоциации реализаторов газа Алтынай Муханова заявила, что ТОО «Еламан» не отгружало газ минувшие два дня, и считает, что это стало причиной ажиотажа на АГЗС.
Глава региона поручил рабочей группе проверить данные сведения, а также проанализировать эффективность работы газосетевых организаций.
- Практически каждый месяц повторяется ситуация с очередями на газозаправках. Проблема создана на ровном месте, ведь объемы газа, выделяемого региону, превышают потребность. Рабочей группе поручаю выявить корень проблемы, и принять исчерпывающие меры для его устранения! – заявил Бердыбек Сапарбаев.