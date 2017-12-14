Системное заболевание, при котором могут поражаться многие органы и системы (в частности лёгкие), характеризующееся образованием в поражённых тканях гранулём (это один из диагностических признаков заболевания, который выявляется при микроскопическом исследовании; ограниченные очаги воспаления, имеющие форму плотного узелка различных размеров). Наиболее часто поражаются лимфатические узлы, лёгкие, печень, селезёнка, реже — кожа, кости, орган зрения и др. Причина заболевания неизвестна. Саркоидоз не относится к инфекционным заболеваниям и не передается окружающим. Заболевание развивается чаще в молодом и среднем возрасте, несколько чаще — у женщин.- У нее взяли анализы на биопсию легких, и ей назначили постоянное применение "Преднизалона", чтобы гранулы в легких не росли. После этого дочь стала отекать, потом вроде прошло все. Мы поехали в Самару, там ее в прямом смысле поставили на ноги. Там нам подтвердили диагноз. И тогда мы заметили, что по телу у Лизы появились небольшие шишки, - рассказывает мама Елизаветы. По приезду в Уральск мама с Лизой отправились в поликлинику №4, где им сказали, что необходимо наблюдаться у пульмонолога, однако такого врача в городе нет. Вместо пульмонолога их отправили к аллергологу, которая сказала, что необходимо ехать на лечение в Санкт-Петербург, где болезнь саркоидоз легких очень хорошо лечат. - Тогда мы поехали в Санкт-Петербург. Взяли с собой результаты биопсии, отдали их в институт имени Павлова, и нам дали заключение о том, что у Елизаветы не саркоидоз легких, а что-то другое. Однако браться за лечение и обследование шишек на теле врачи не спешили, так как мы жители другого государства. И нас вновь отправили в Уральск. Все эти годы дочь ходила в поликлинику, сдавала анализы, проходила обследование у хирурга, невропатолога и других специалистов. Но с каждым днем ей становилось все хуже. У нее началось косоглазие, а потом она стала хромать, - пояснила расстроенная женщина. Со слов Натальи ПЕТРУШКЕВИЧ, в 2016 году ее дочь очень сильно похудела, тогда она взяла ее и пошла вместе с ней в поликлинику. - Я зашла к заведующей и стала рассказывать, что состояние Лизы ухудшилось, попросила направление в онкологию, чтобы узнать, что это за шишки на теле. Мы сходили в онкологию, нам сказали, что злокачественных образований нет и поставили диагноз - нейрофиброматоз, то есть поражение нервных окончаний. Там же мне рассказали, что вылечить это реально. Есть специальный кибернож, который остановит весь этот процесс, но он есть в институте им.Баумана в Москве. И отправили нас к главному нейрохирургу Уральска, так как это заболевание именно по его части. Однако и он нам помочь не смог, сказал, что в Казахстане нет такого аппарата, который нам нужен. И мы вновь отправились в Самару. Нейрохирург Лизу осмотрел и сказал, что на левой стороне у нее поражены все нервы, и если в Казахстане нет киберножа, то возможно получить квоту в Москву, - рассказывает со слезами на глазах Наталья ПЕТРУШКЕВИЧ. Мама с дочерью приехали в родной город и пошли на прием к нейрохирургу, рассказали все то, что услышали от самарских врачей. Он ответил, что кибернож в Казахстане появится лишь в следующем году, а пока нужно получать лечение в поликлинике по месту жительства. - Когда я в сотый раз пришла в нашу поликлинику №4, заведующая мне подсказала, что у них будет проводиться день открытых дверей, где Лизе, возможно, смогут помочь. Это было в ноябре. Мы, конечно же, пришли. Приглашенный нейрохирург нам сказал, что лечение мы можем получить в Караганде. Там в клинике есть аппарат лучевой гаммы. Для этого из поликлиники должны отправить туда все анализы и выписки. Затем нас опять отправили в онкологический центр, там собрали консилиум и в очередной раз сказали, что онкологии у Лизы нет. Мы стали заново сдавать анализы, а так как она уже с августа передвигалась в основном при помощи ходунков, врач должна была прийти к нам во вторник, 12 декабря, и взять у нее кровь на анализ. В воскресенье Лиза ночевала у моей сестры. Утром как обычно дочь встала и сказала, что у нее сильно разболелась голова. В ту же минуту она упала, и у нее парализовало всю левую сторону. Мы вызвали скорую, но дочку не забрали, сделали обезболивающее и уехали. Потом мы вновь вызвали скорую помощь, потому что ей стало хуже, и тогда нас привезли в городскую многопрофильную больницу. Спасибо врачам, здесь она получает лечение, которое я просила больше полугода, чтобы хотя бы поддерживать жизнь, пока мы не получили квоту на поездку в Москву или Караганду, - сообщила Наталья ПЕТРУШКЕВИЧ. Стоит отметить, что Наталья воспитывает дочь одна, муж умер в 2007 году и все это время она оплачивала лечение дочери из собственных средств. Наталья сама является инвалидом с детства и работает поваром. Однако даже если бы она собрала деньги на лечение, в институте Москвы Лизу не примут, так как это не частная клиника. - Я не могу смотреть на то, как моя единственная дочь умирает. Мы дважды отправляли запрос в Астану, чтобы узнать, примут ли нас на лечение, но оба раза приходил ответ, что лечение надо получать по месту жительства. Куда обращаться - я уже не знаю. У меня какой-то замкнутый круг от нейрохирурга до онкологии и обратно, - плача говорит женщина. Со слов лечащего врача Жандоса ШОКАНОВА , Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ болеет редким заболеванием и оно является наследственным. - У Елизаветы доброкачественная опухоль. У нее поражены нервные окончания в брюшной полости и на конечностях. Она должна получать гормональные лекарства и химиотерапию. У нас она лежит в нейроинсультном отделении и получает необходимое лечение. Однако химиотерапию и лучевую терапию у нас не проводят. У нее на фоне болезни пошло небольшое внутреннее кровоизлияние и мы проводим необходимые мероприятия, чтобы это предотвратить, - заявил Жандос ШОКАНОВ. Редакция "МГ" направила запрос в управление здравоохранения ЗКО с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Если Вы желаете помочь Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ, можете обратиться по номеру телефона 8 771 565 13 62.
