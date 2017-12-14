13 декабря ребята ночным поездом выехали в Астану, их провожали родители и учителя. Благотворительная акция инициирована областным управлением предпринимательства и индустриально- инновационного развития и проводится ежегодно в День Независимости. - Многие дети столицу увидят впервые. Мы очень благодарны руководству управления предпринимательства и индустриально- инновационного развития Атырауской области за то, что они дали возможность побывать в Астане нашим ученикам. Мы надеемся, что данная акция найдет свое продолжение и в будущем, - рассказала методист по воспитательной работе Жумазя БОЗАЕВА. В течение 3 дней ученики посетят музеи и достопримечательности столицы, а также познакомятся с архитектурой города.