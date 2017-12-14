Сегодня, 14 декабря, автопарк скорой медицинской помощи города пополнился новыми автомобилями, один из которых уже окрашен в новый ярко-желтый цвет. Ключи от новых автомобилей вручил заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ, который пожелал врачам меньшее количество вызовов и качественного оказания медпомощи. По словам заместителя директора скорой помощи Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВОЙ, ежедневно на линию выходят 24 бригады скорой помощи. - С 18.00 до 01.00 дополнительно выходят еще шесть так называемых пиковых бригад. Помимо этого, до 20.00 в шести поликлиниках города есть свои бригады, которые также выезжают на вызовы. Сейчас у нас вместе с подаренными автомобилями стало 40 единиц техники. Этого количества вполне достаточно, чтобы обслуживать весь город, - сообщила Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВА. Стоит отметить, что с внедрением автоматизированной системы контроля и сортировки вызовов бригадам скорой помощи удалось сократить время доезда до пациента с 11 до 9 минут.