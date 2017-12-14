Кызылкогинским районным судом Атырауской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении сельчанина по ч.3 ст.611 КоАП РК.

В суде установлено, что нарушитель, несмотря на то, что был лишен водительских прав, совершил ДТП. Управляя автомобилем марки «DaewooNexia Ns150», мужчина снес заграждение частного дома в с. Миялы и скрылся с места происшествия.

На судебном заседании сельчанин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге мужчина был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 226 900 тенге.

- За допущенные нарушения по данному делу судом в отношении сотрудников полиции вынесено постановление, которое вступило в законную силу и штраф оплачен в полном объеме, - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда Атырауской области.