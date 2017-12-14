56-летняя Галина КАРПОВА рассказывает, что ее мужу не платят заработную плату уже более трех месяцев. Из-за этого семья может остаться на улице, так как жилье находится в залоге. - Мой муж работал в «ЗапКазТехСтрое», у них был объект - строительство водопровода в селе Володарское Зеленовского района. Эта организация находится в субподряде у «Алатау-Альдан-Арго». С сентября он не получал свою заработную плату. На работе им говорят, что не перечислили деньги. А на этот объект был выделен 161 миллион тенге. Неужели у них не нашлось 360 тысяч тенге& - возмущается женщина. Галина КАРПОВА обращалась в инспекцию по труду ЗКО, ей пообещали решить вопрос, но, по ее словам, никаких изменений нет. - Знаете, все обещают, но ничего не предпринимают. Жду уже больше месяца. Денег по-прежнему нет. За кредит растет пеня, мы можем остаться без крыши над головой. Я в отчаянье, уже готова пойти на крайние меры, - говорит женщина. В акимате города Уральска сообщили, что данным вопросом будут заниматься уполномоченные органы. - Встреча работника и работодателя уже произошла. Работодатель пояснил, что задерживает заработную плату в связи с тем, что заказчик "Алатау-Альдан-Агро" еще не перечислил деньги. Сегодня состоится встреча с представителями заказчика, - сообщили в отделе внутренней политики города Уральск. В акимате уверили, что в самое ближайшее время вопрос будет решен в положительно.