Открытие детского сада "Нүрəлем" в пригороде позволило создать 60 рабочих мест. Новый детсад рассчитан на 165 детей, для ребят открыты семь возрастных групп. Отметим, что здание нового детского сада состоит из 2 этажей общей площадью 7604 кв. м, здесь имеется музыкальный и спортивный залы. Новый социальный объект стал хорошим подарком жителям пригорода к предстоящему празднику.