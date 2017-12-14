В Уральске родители девочки с редким заболеванием обратились к министру труда РК
Камила НУГУМАШЕВА родилась с редким диагнозом гиперинсулинизм, на лечение за границей родителям нужно собрать 30 тысяч евро, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Камила Нугумашева
Отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ обратился с обращением на сайте электронного правительства к министру труда и соцзащиты населения Тамаре ДУЙСЕНОВОЙ с просьбой оплатить лечение в Дании.
- Хочу обратиться к вам за помощью для моей новорожденной дочери. Нам требуется дорогостоящее лечение за рубежом, а именно в Дании. Нам поставили редкий диагноз: врожденный гиперинсулинизм. Требуется посильная материальная помощь. Пожалуйста, помогите нам в нашей ситуации, - обратился Олег НУГУМАШЕВ.
На что Тамара ДУЙСЕНОВА ответила, что министерство труда и социальной защиты населения РК является государственным органом и фондом для оказания материальной помощи в денежном выражении не располагает.
- Вместе с тем, приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 544, утверждены «Правила направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств». Согласно Правилам, пациенты могут получить лечение за рубежом за счет бюджетных средств. Кроме того, в рамках закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимы областей, городов и районов, руководители организаций, независимо от форм собственности, в пределах своих прав и компетенции имеют право устанавливать за счет соответствующих бюджетов дополнительные меры социальной помощи отдельным категориям граждан. В соответствии с этим, это обращение было направлено в акимат Западно-Казахстанской области, с просьбой оказать содействие в решении поднимаемого вопроса, - пояснила Тамара ДУЙСЕНОВА.
Напомним, Камиле НУГУМАШЕВОЙ после рождения был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции. Девочке необходимо провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорожденный может быть поражен, после чего она останется инвалидом на всю жизнь. Однако наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Родители продолжают сбор денежных средств, проводят благотворительные ярмарки. Им удалось собрать 1,2 миллиона тенге.
Все, кто желает помочь Камиле НУГУМАШЕВОЙ, могут позвонить по номерам телефонов родителей: 8 (707) 868-81-48, 8 (705) 504-10-15 или перевести денежные средства на счет АО «Народный банк Казахстана» № KZ536015823100123834 , БИН 960941000145 , АО «Каспий Банк» № KZ10722R000143405967, № карточки KZ78722С000016157304, АО «Казкоммерцбанк» № KZ57926001PN02699198, Киви кошелек 8 (705) 814 22 14ИИН 821121302028.
