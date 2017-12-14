Новую спортивную площадку для большого футбола и легкой атлетики сегодня, 14 декабря, в торжественной обстановке сдали в эксплуатацию в с.Томарлы Каиршахтинского сельского округа. В церемонии открытия принял участие аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ, а также старейшины и жители села. В периметре стадиона расположен 2-этажный спортзал с душевой кабиной и раздевалкой, на втором этаже оборудован тренажерный зал. Кроме того, в комплекс входят два футбольных поля для большого и мини-футбола, а также 2-полосная беговая дорожка протяженностью 400 метров. После торжественной церемонии открытия гости проследовали на новый стадион, где более 50 учащихся школ представили праздничный флешмоб.