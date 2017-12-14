Аселим НИГМЕТОВА до сих пор находится в реанимации российской клиники. 37% кожного покрова у женщины уже восстановилось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аселим Нигметова Как рассказал родственник пострадавшей женщины Ерлан НИГМЕТОВ, на лечение Аселим уже собрано около 5 млн тенге. - Аселим до сих пор находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей дают немецкие препараты и все раны обрабатывают чешской мазью, которая способствует регенерации кожи. У нее уже восстановилось 37% кожного покрова, - пояснил Ерлан НИГМЕТОВ. Также родственник отметил, что на лечение Аселим уже собрано порядка 5 млн тенге, из которых они уже оплатили почти 2 млн тенге в клинику. - На днях я создам группу в соцсетях, где буду вести отчет по собранным средствам. Буду выкладывать все чеки, чтобы люди, которые нам помогли, видели, на что мы их тратим, - пояснил Ерлан НИГМЕТОВ. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планировали ее отвезти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильнейшие ожоги. Позже стало известно, что спасти ребенка врачам не удалось.  