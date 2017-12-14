У 36-летней жительницы Атырау закрытый перелом костей таза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта surgutinfo.ru Женщина в настоящее время находится в отделении травматологии Областной больницы, ее состояние стабильное. - Пострадавшая находится в сознании, у нее перелом ломно-седалищной кости, оперировать ее не будут, а применят консервативные методы лечения, - рассказал заместитель главного врача по хирургической работе Областной больницы г. Атырау Алуадин НУРБЕРДИЕВ. Напомним, сегодня, 14 декабря, ранним утром женщина с 4-летней дочерью были сбиты на пешеходном переходе в районе остановки "1-ый участок" по ул.Баймуханова. За рулем автомобиля "Лада Ларгус" находился 21-летний житель Индерского района Атырауской области. Девочка от полученных травм скончалась на месте. Ерлан ОМАРОВ