В ЗКО вторую неделю проходит совместный рейд сотрудников департамента госдоходов, МПС и судисполнителей. За это время на штрафстоянку отправили пять автомобилей. Другие должники обязались оплатить задолженность в двухнедельный срок. К примеру, 13 декабря была остановлена автомашина "Skoda Superb". Ее владелец задолжал налоговикам порядка 265 тысяч тенге за 2015-2016 годы. Он взял обязательство оплатить налог в течение двух недель. - В рамках "Дорожной карты" по повышению собираемости налогов проводятся рейдовые мероприятия. В настоящее время задолженность по налогам физических лиц области составляет 608 млн тенге. Задолженность имеют 68 тысяч человек. По 12 тысячам имеются исполнительные листы, то есть по ним есть решения суда о принудительном взыскании налогов на сумму 260 млн тенге, - рассказал руководитель управления ДГД по ЗКО Тимур ТУЛЕПОВ. - Мы обращаемся к населению, чтобы они вовремя платили налоги. Для этого не обязательно приходить в департамент госдоходов. Налоги можно оплатить в любом банке второго уровня. Сумму налогов можно узнать там же, достаточно показать техпаспорт, либо на Egov. Стоит отметить, что налог на транспорт необходимо оплатить до 31 декабря текущего года, а налог на землю и недвижимость за 2017 год не позднее октября следующее года.