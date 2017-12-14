Как отметили родители детей, которые посещали этот детский сад раньше, после ремонта в нем стало гораздо светлее и уютнее. - Радует, что дети не будут мерзнуть в стенах этого здания. Обещали начать работу 20 декабря, все детишки ждут с нетерпеньем. Мой ребенок всегда ходил сюда с удовольствием, тут очень дружный коллектив. Старое здание оставляло желать лучшего, всегда были проблемы с канализацией. Некоторые помещения, расположенные сбоку основного здания, были прохладные, а сейчас ходишь и чувствуешь, что стало тепло в саду, чувствуются изменения, - рассказала родительница Анастасия АГАФОНОВА. На сегодняшний день в Уральске функционирует 104 дошкольных учреждений, из них 50 государственных детских сада и 28 частных. По словам акима города Уральск Мурата МУКАЕВА, государственные сады посещают 11 тысяч детей и 2,5 тысячи детей - частные детсады. - На сегодняшний в городе 99% детей в возрасте от 3 до 6 лет обеспечены дошкольным образованием. Это третье место по республике, и очень высокий показатель. Из года в год количество детских садов растет и рождаемость тоже, это очень хорошая тенденция, - отметил Мурат МУКАЕВ. - В целом по городу было отремонтировано четыре детских сада: №8, №22, №42, №43 и центр внешкольной работы в поселке Желаево. Уже готова проектно-сметная документация по трем детским садам. Данная работа будет продолжена. Аким города Уральск, рассказал, что детский сад «Сказка» имеет 50-летнюю историю. - А теперь его практически заново отстроили. Старыми остались только стены, были сделаны новые перекрытия, полы и завезена новая мебель, - пояснил Мурат МУКАЕВ. Директор детского сада №8 «Сказка» Дильда ЕЛЕМЕСОВА отметила, что до ремонта в детском саду было прохладно. - В здании на первом этаже нам сделали теплые полы. Приходим на работу, заранее включаем, прогреваем и не переживаем, что дети замерзнут. Тем более на первом этаже всегда находятся младшие группы. Проектная мощность сада рассчитана на 280 детей. Восемь групп общеразвивающего типа и четыре коррекционных. Имеется инклюзивный кабинет. Дети из дома приходят и занимаются по 2-3 часа в день, - рассказала Дильда ЕЛЕМЕСОВА.