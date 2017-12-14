Строительство парка отдыха финансировалось из частных средств. Благоустройство и озеление парка заняло несколько месяцев, его сдачу приурочили ко Дню Независимости Казахстана. Проект обошелся одной из местных нефтесервисных компаний в 72 миллиона тенге. - Мы не могли остаться в стороне, тем более что именно Доссор считается началом нефтяной истории нашей страны. У местных жителей не было места для отдыха, а потому мы решили построить парк победы и благоустроить его по всем правилам, - рассказал представитель компании Рашид ОТАРОВ. На сегодня в Атырауской области реализуются 108 проектов, подпроектов и мероприятий. Из них 18 - за счет спонсорских средств на сумму 4,3 млрд тенге. - По состоянию на 1 декабря реализовано 69 проектов, на общую сумме 4 млрд 391 млн тенге, из них 13 проектов на 4 млрд 254 млн тенге - при спонсорской поддержке,- сообщил руководитель регионального проектного офиса «Рухани Жангыру» Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ.