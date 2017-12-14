Иллюстративное фото с сайта inform.kz Женщина с 4-летней дочерью были сбиты на пешеходном переходе примерно в 7 часов утра на остановке "1-ый участок" по ул.Баумаханова. - За рулем автомобиля Lada Largus находился 21-летний житель Индерского района. В результате несчастного случая 4-летняя девочка скончалась на месте, ее мама была госпитализирована в областную больницу. В отношении водителя начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.