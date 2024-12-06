Смерть 8-классника в школе олимпийского резерва Актобе: суд вынес приговор

Согласно материалам дела, 11 апреля 2024 года студент второго курса специализированной школы-колледжа олимпийского резерва решил провести собрание с учениками 8-го класса, занимающимися вольной борьбой. Поводом стало ухудшение их дисциплины и спортивных результатов. После тренировки второкурсник поручил старшекласснику и другим ученикам собрать младших в отдельной комнате. Первый подсудимый пришёл туда и начал морально и физически давить на учеников, обвиняя их в плохой дисциплине и низких результатах. Затем он приказал второму подсудимому и другим старшеклассникам избить младших. Второкурс...

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области было рассмотрено дело о тяжком преступлении. Подсудимые, ученики спортивного интерната, были обвинены в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего, что по неосторожности привело к смерти потерпевшего.

Согласно материалам дела, 11 апреля 2024 года студент второго курса специализированной школы-колледжа олимпийского резерва решил провести собрание с учениками 8-го класса, занимающимися вольной борьбой. Поводом стало ухудшение их дисциплины и спортивных результатов. После тренировки второкурсник поручил старшекласснику и другим ученикам собрать младших в отдельной комнате. Первый подсудимый пришёл туда и начал морально и физически давить на учеников, обвиняя их в плохой дисциплине и низких результатах. Затем он приказал второму подсудимому и другим старшеклассникам избить младших. Второкурсник контролировал процесс и требовал, чтобы удары были сильнее.

Второй подсудимый нанёс погибшему сильные удары по лицу, а затем, взяв его за плечи, ударил коленом в грудь. В результате школьник потерял сознание, упал спиной на пол и скончался.

Прокурор предложил назначить студенту второго курса наказание в виде 9 лет лишения свободы, а старшекласснику — 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Потерпевшие и их представители настаивали на строгом наказании для подсудимых. Подсудимые отрицали свою вину, а адвокаты требовали оправдания второкурсника и переквалификации действий старшеклассника на менее тяжкую статью.

Вина подсудимых была подтверждена свидетельскими показаниями, экспертизами, вещественными доказательствами и видеозаписями.

Суд учёл, что старшеклассник является несовершеннолетним и что ранее оба подсудимых не привлекались к ответственности. Отягчающих обстоятельств выявлено не было. Второкурснику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, а старшеклассник был приговорён к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Часть гражданского иска была удовлетворена. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, что Бексултану, погибшему в результате трагедии, было всего 14 лет. Он был перспективным спортсменом и занимался вольной борьбой всего год. По словам родителей, он никогда не жаловался на дедовщину, предпочитая молчать об этом, так как в подростковой среде такие темы редко обсуждаются. После трагедии правда о происходящем в стенах известной спортивной школы стала известна благодаря брату-близнецу Бексултана, который также учился там. Родители, потрясённые случившимся, решили перевести второго сына из спортшколы в обычную.