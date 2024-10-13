В Актюбинской области строят две молочно-товарные фермы

Во время рабочей поездки по Мартукскому району аким области Асхат Шахаров ознакомился с увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области. Он посетил ферму ТОО «Айс», где числится тысяча дойных коров и производится 12 664 тонны молока в год.

Глава Актюбинской области Асхат Шахаров посетил ферму ТОО «Айс», где числится тысяча дойных коров и производится 12 664 тонны молока в год, сообщили в пресс-службе акимата области. Проект стоит 5,3 млрд тенге, из которых 3,2 млрд — заемные средства. В закупку включены доильные установки и КРС молочного направления. После завершения строительства мощность фермы увеличится до 22,6 тысяч тонн молока в год, а на втором этапе — до 32,6 тысяч тонн. В области появятся новые рабочие места. Ввод фермы в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.

— В Актюбинской области активно развивается молочное производство. Два сельхозформирования – ТОО «Айс» и ТОО «Рад-Агро» – строят новые молочные фермы. Реализация этих проектов позволит обеспечить население качественной и доступной молочной продукцией. Также запуск ферм повлияет на улучшение экономики сельского хозяйства региона. Развитие молочной направленности позволит создать новые рабочие места и повысить доходы местных производителей, — сказал Асхат Шахаров.

Также аким области ознакомился и с процессом кормозаготовки. На данный момент предприятие уже заготовило 1578 тонн люцерны, 13,5 тыс. тонн силоса, 4,8 тыс. тонн сена и 950 тонн фуражного зерна.