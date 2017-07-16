Как рассказала заведующая экскурсионно-массового отдела областного музея Оксана АЛЬЖАНОВА, всего в Астану было привезено более семисот различных экспонатов, в том числе датируемые II веком до нашей эры. Например, бронзовый кинжал и точильные камни, найденные на месте захоронения второго Золотого человека при раскопках кургана Арал-тобе в Жылыойском районе Атырауской области, в 65 км от райцентра Кулсары. Что касается более современных экспонатов, то можно отметить серебряный пояс, принадлежавший самой Дине Нурпеисовой, в котором она в последний раз выступала на концерте в 1954 году. Пояс украшен чистым серебром. - Среди экспонатов, которые мы привезли в музей, есть домбра ручной работы. Редкая вещь, некоторые ее детали изготовлены из кости и отделаны чистым серебром. Музею ее подарила семья Лекеровых из Махамбетского района. В 1906 году домбра была изготовлена их прадедом, - рассказала Оксана АЛЬЖАНОВА. Есть среди экспонатов точильный камень, на котором, по легенде, точили свои сабли казахские батыры Исатай Тайманов и Махамбет Утемисов. Есть образцы холодного оружия, датируемые 19 веком, которое вполне могло принадлежать одному из бойцов отряда Махамбета или Исатая. Кроме того, на выставке можно увидеть мамлюкский пистолет 17 века, отделанный деревом и серебром, привезенный из Египта. Отдельного внимания заслуживают экспонаты, которые были найдены при раскопках древнего городища Сарайшык в Махамбетском районе. Каждая из них может о многом рассказать. Например, посуда из китайского фарфора с селадоновой глазурью, датируемая 13 веком. По преданию, такие гончарные изделия пользовались большой популярностью среди богачей, которые считали, что если бросить яд в такую посуду, то она вместе со своим содержимым изменяла свой цвет. - Обратите внимание на то, как сохранилась посуда, изготовленная древними мастерами 600-700 лет назад, найденная при раскопках на месте Сарайшыка. А ведь здесь выставлены только оригиналы, - подчеркнула Оксана АЛЬЖАНОВА. Среди экспонатов, найденных при раскопках древнего городища, выставлен кирпич (тоже оригинал) со следами собаки. Причем, след хорошо сохранился, и виден четко. По словам нашего собеседника, в древности бытовало поверье, что, если в фундамент дома вставить кирпич со следом лапы собаки, то в таком доме всегда будет богатство и счастье. Выставка Атырауского областного историко-краеведческого музея в концертном зале «Астана» будет работать два дня - 16 и 17 июля.