Подачу газа на уральскую ТЭЦ прекратили в минувшие выходные, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал гендиректор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ, долги ЖТЭ перед АО "КазТрансГазАймак" составляют 223 млн тенге. - У нас большие долги, поэтому в выходные прекратилась подача газа и, соответственно, мы отключили подачу горячей воды в городе. Население нам должно порядка 500 млн тенге за подогрев воды и отопление, однако оплачивать свои долги никто не спешит. В пятницу, 14 июля, я оплатил 35 млн за газ, возможно, сегодня нам дадут газ и мы возобновим подачу горячей воды в квартиры, - отметил Мурат БАЙМЕНОВ. Стоит отметить, что ежедневно с 18.00 до 20.00 специалисты АО "ЖТЭ" проводят поквартирный обход и призывают людей оплатить свои задолженности, однако неселение по непонятным причинам отказываются это делать. Между тем, за этот год это  далеко не первое отключение горячей воды в Уральске из-за долгов "Жайыктеплоэнерго".  