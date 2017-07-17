Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал гендиректор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ, долги ЖТЭ перед АО "КазТрансГазАймак" составляют 223 млн тенге. - У нас большие долги, поэтому в выходные прекратилась подача газа и, соответственно, мы отключили подачу горячей воды в городе. Население нам должно порядка 500 млн тенге за подогрев воды и отопление, однако оплачивать свои долги никто не спешит. В пятницу, 14 июля, я оплатил 35 млн за газ, возможно, сегодня нам дадут газ и мы возобновим подачу горячей воды в квартиры, - отметил Мурат БАЙМЕНОВ. Стоит отметить, что ежедневно с 18.00 до 20.00 специалисты АО "ЖТЭ" проводят поквартирный обход и призывают людей оплатить свои задолженности, однако неселение по непонятным причинам отказываются это делать. Между тем, за этот год это далеко не первое отключение горячей воды в Уральске из-за долгов "Жайыктеплоэнерго".