В этом году подрядчики должны построить более 70 км трассы. Но в планы дорожников внесла коррективы погода. - На 2017 год выделено более 9 млрд тенге. Сейчас мы обратились в Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций с просьбой перенести сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Прошедшие дожди мешали своевременно проводить работы. Этот вопрос в данное время рассматривается. Но подрядчики все равно перешли на работу в две смены без выходных, - сообщил главный инженер проекта Бахтияр НАРМЕТОВ. В 2015 году подрядная организация ТОО “Uniserv” завершила участок в 8 километров, в 2016 году было сделано порядка 33 километров. - На данный момент из 9 выделенных миллиардов тенге мы освоили около 3 миллиардов. Асфальтобетон уложен на участке в 8 километров. В данный момент уже проводим работы на подходе к Таскалинскому району, - отметил главный инженер ТОО “Uniserv” Николай КОНДОПУЛО. Всего на строительство трассы из республиканского бюджета по программе “Нурлы жол” выделено порядка 26 млрд тенге. За эти деньги заново построят 100 километров трассы. Ширина проезжей части будет увеличена до 7,5 метров. Срок службы обновленной трассы составит не менее 10 лет.