На острове есть особняк, церковь, ресторан и восемь других объектов недвижимости — коттеджи и охотничий домик. Площадь земельного владения — более 1,8 тысячи гектаров. Длина острова — 12,07 километра, ширина — 4,02 километра. С 1945 года им владеет семья Ховард. Продажа осуществляется агентством недвижимости Knight Frank. Остров послужил вдохновением для поэмы английского писателя Вальтера Скотта «Властелин островов» (1815). На Алве жил знаменитый исследователь Африки и миссионер Давид Ливингстон (1813-1873). В 1950 году его посетила принцесса Елизавета (будущая королева Елизавета II) на борту королевской яхты «Британия». В настоящее время население острова составляет 11 человек. На территории обитает большое количество птиц: канюки, беркуты, орланы-белохвосты, бекасы, тетерева, фазаны, вальдшнепы и многие другие. Из млекопитающих имеются олени, кролики, зайцы, выдры, горностаи и ежи. На острове не водятся змеи, единственная зафиксированная рептилия — веретеница. Внутренние Гебридские острова (Inner Hebrides) — архипелаг у западного побережья Великобритании, восточная часть Гебридских островов. Состоит из 36 обитаемых и 43 необитаемых островов.