«Распоряжением главы государства Манасова Аяна Токтагановна освобождена от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении Акорды. Другим распоряжением президента на эту должность назначен Айдын Кульсеитов, ранее занимавший пост председателя правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР).