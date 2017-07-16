Как рассказал заместитель начальника Абайского отдела полиции Ермек АМАНГОЖИЕВ, в одном из банных комплексов Уральска произошло разбойное нападение. -Двое бывших сокурсников прошли через кафе "Али" на задний двор, где находится баня. Один из парней отобрал у сверстника 7 тысяч тенге, приставив к его горлу нож. После чего ушел с деньгами. Но потерпевший не замедляя вызвал сотрудников полиции. Вооруженный 20-летний парень был задержан по ''горячим следам'', - рассказал Ермек АМАНГОЖИЕВ. По данному факту начато уголовное дело по статье 179 УК РК "Разбой".