Презентация потенциала промышленности и перспектив ЗКО, как центра машиностроительного подкластера прошла в рамках форума в Торгово-промышленной палате Милана. В ней приняли участие представители акимата ЗКО, компании "КПО"б.в. и Итало-Казахстанской торговой компании. Как рассказали в акимате ЗКО, на встрече руководство области предложило руководителям крупнейших итальянских промышленных предприятий, работающих сфере инжиниринга и производства оборудования для нефтегазовой отрасли, сотрудничество по созданию совместных предприятий. Кроме того, на встрече бизнесменов двух стран, принял участие аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Он уделил особое внимание привлечение итальянских инвестиций в агропромышленный комплекс для обеспечения сельхозпродукцией западного региона РК и увеличение объема экспорта продовольственных товаров в страны ЕАЭС, отметив при этом наличие преференций, предоставляемых иностранным инвесторам. Также аким ЗКО пригласил заинтересованные итальянские компании посетить всемирную выставку "ЭКСПО-2017" , традиционный форум "WestKazInvest-2017" в городе Уральск, где иностранным компаниям будет предоставлена площадка для встречи с казахстанскими производителями. По итогам встреч итальянские потенциальные инвесторы изъявили желание посетить ЗКО для детального изучения бизнес-возможностей региона. Стоит отметить, что 2016-2017 годах при поддержке акимата ЗКО проводится работа по модернизации отечественных производств в рамках государственных и отраслевых программ и уже введены в строй новые производства. Среди них: изготовление электрощитового оборудования под мировой маркой "АВВ" на базе Уральского трансформаторного завода, выпуск моторных топлив экологического класса "Евро-5" на базе АО "Конденсат", модернизация производственных цехов и расширение линейки производства полимерных труб Уральской торгово-промышленной компании с установкой передового немецкого оборудования.