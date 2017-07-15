- В районный отдел внутренних дел обратился 68-летний житель села Алга, председатель одного из крестьянских хозяйств. Фермер заявил о том, что 5 июля текущего года неизвестные проникли в его хозяйство и похитили 17 баранов. 10 июля неизвестные уже вывели из стойла 11 животных, - сообщили в пресс-службе ДВА Атырауской области. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РОВД были задержаны трое молодых парней. По их словам, краденный скот они вывозили ранним утром на арендованных автомашинах в Атырау, где продавали по 10-15 тысяч тенге за голову. - Также выяснилось, что 21-летний подозреваемый в 2015 году привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Ведется досудебное расследование по ч.2 188 ст. УК РК "Кража", - пояснили в пресс-службе.