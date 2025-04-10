В Астане задержали журналиста Лукпана Ахмедьярова

Вечером 10 апреля журналист Лукпан Ахмедьяров на своей странице Instagram рассказал, что его задержала полиция в Астане. Ему сообщили, что против него заведено уголовное дело.

По словам Ахмедьярова, это связано с его расследованием: он писал о 14 казахстанцах, которых якобы заманили на заработки в Россию, а позже их родственники сообщили, что парней могут заставлять отправиться на войну.

Позже он рассказал, что его статус — «свидетель с правом на защиту» по делу, заведённому по статье о распространении заведомо ложной информации (ст. 274 УК РК).

— Меня принудительно доставили как свидетеля с правом на защиту. Если говорить про отношение, то следователь достаточно грубо себя вел. Грубил даже адвокату, не смотря на то, что адвокат несколько раз сделал к нему обращение о том, что давайте корректно, вежливо общаться. Мы с адвокатом предельно вежливо с ним общались, ни разу не повысили голос. Вежливо отвечали на его вопросы, подчинялись всем его требованиям. Но к сожалению, почему-то следователь очень агрессивно настроен. Я не знаю, как будто я лично его чем-то обидел, — рассказал журналист Лукпан Ахмедьяров.

Позже в столичном департаменте полиции сообщили, что в отношении журналиста проводится досудебное расследование по заявлению жительницы Уральска.

Напомним, ранее Лукпан Ахмедьяров опубликовал пост в Facebook. Он писал, что около 20 молодых парней из Уральска, Актобе и Атырау уехали в Россию на заработки. По его словам, после пересечения границы у них якобы забрали паспорта и отвезли ночью в неизвестное место, где они теперь находятся против своей воли. И об этом ему сообщили родственники казахстанцев.

В ответ на это Генконсульство Казахстана в Казани заявило, что информация не соответствует действительности. По их данным, мужчины проходят медосмотр и оформляют документы для работы в компании «Сибирь групп».