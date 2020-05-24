Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 мая вышло постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области Темирбека Мусагалиева. - В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, учитывая регистрацию спорадических случаев на территории города Атырау и уровень прироста заболеваемости COVID-19 более 7% в течение 7 дней среди населения Атырауской области постановляю продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области и режима карантина в городе Атырау, Жылыойского района и поселка Макат Макатского района до 7.00 8 июня 2020 года, - говорится в документе. До этого времени запрещено пресечение карантинной зоны Атырау за исключением случаев, предусмотренных в правилах пересечения блокпостов, утвержденных оперативным штабом Атырауской области. Жителям разрешили выходить из дома с соблюдением социальной дистанции и обязательным ношением маски. Передвигаться можно на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям. Также работу общественного транспорта полностью возобновили с 6.00 до 23.00 часов. Между тем по-прежнему запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому. Приостановление работы железнодорожного, автовокзалов и международного аэропорта города Атырау сохраняется, за исключением рейсов согласованных с Межведомственной комиссией при Правительстве РК. С 25 мая в Атырауской области возобновляется деятельность туристических агентств, разрешается посещение парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов и проведение ярмарок на открытых площадках для реализации местной сельхозпродукции. Также возобновляется работа гипермаркетов, супермаркетов, продовольственных магазинов, кафе, ресторанов, кофеен, столовых, баров (за исключением кальянных) с допуском одновременно не более 30 человек (на открытых площадках не более 50 человек). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.