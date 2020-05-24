Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы - Хвала и благодарность Всевышнему Аллаху, мы вновь встречаем этот благословенный праздник Ораза айт. Поздравляю Вас с наступлением великого, священного праздника всех мусульман – Ораза айтом! Желаю каждой семье благополучия, здоровья, единства и процветания! Пусть Всевышний Аллах примет наш пост, который мы соблюдали все эти тридцать дней, молитвы и поклонения, милостыни и закят, другие благие дела, а также дарует Свою милость и вознаграждение! Ораза айт, который знаменует окончание месяца Рамадан, является праздником милосердия, единства, благополучия и благородства. Этот день призывает всех к милосердию и доброте, - написал верховный муфтий Казахстана отметив, что несмотря на то, что в этом году священный месяц прошел в режиме карантина, это не помешало мусульманам совершать благие дела. Мечети оказали помощь около 100 тысячам малообеспеченным семьям. Продукты на ифтар по сей день розданы бесплатно. - Я хотел бы выразить особую благодарность всем гражданам, которые принимали участие в этом добром деле в благословенный месяц. Да будет доволен ими Аллах! В народе говорят: «Добро добром вернется». Мы желаем, чтобы добро, которое они оказывают, вернулось им огромным благом. Пусть будут приняты наши молитвы и посты, закяты и милостыни, а также благие деяния совершенные в этот Священный месяц! Пусть Всевышний дарует мир и согласие нашей земле, пусть позволит нам всем встречать из года в год этот великий месяц Рамазан, пусть процветает наше Независимое государство! Аминь! - пожелалНаурызбай кажы Таганулы. По словам верховного муфтия Казахстана, слово «айт» по смыслу означает «празднование», «радовать друг друга», «проявление уважения друг к другу», «разделение радости». Ораза айт – это семейный праздник. В такой праздничный день желательно порадовать близких и родных. Оказывать помощь нуждающимся и тем самым получать их довольство также является благим делом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.