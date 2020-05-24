Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили в суде, убийство произошло 25 октября 2019 года в селе Рубежка района Байтерек. Подсудимый Сарбасов вместе со своим племянником пришли в дом потерпевшего Нургалидова, где тот проживал вместе с сожительницей. Уже через час после совместного распития спиртных напитков между мужчинами вспыхнула ссора, причиной которой стали домогательства гостя к женщине. - Нургалидов заступился за свою сожительницу и попросил ее уйти в зал. После чего сам последовал за ней. В это время Сарбасов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил кухонный табурет и нанес им удар в затылок потерпевшего. Тот упал на пол. Сарбасов сел на Нургалидова сверху и нанес ему множественные удары ножом в шею. Оружие он достал из кармана брюк. Мужчина скончался на месте от полученных травм, - сообщил судья Бакыт Ермаханов. По совокупности представленных доказательств Сарбасов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Служители Фемиды учли что мужчина был семь раз судим. В его действиях признали опасный рецидив преступления. Сарбасову было назначено 14,5 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.