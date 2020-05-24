Иллюстративное фото из архива "МГ" В апреле количество медработников, участвующих в противоэпидемических мероприятиях и получающих надбавки, по сравнению с мартом увеличилось в 2,5 раза – с 17,7 до 42,6 тысячи человек. Сумма начисленных надбавок также увеличилась – на 56%. Медработникам за апрель начислено 7,6 млрд тенге (за март – более 3,3 млрд тенге). В разрезе регионов наибольшее количество медработников привлечено к противоэпидемическим мероприятиям в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области. Соответственно, в этих регионах выплачено наибольшие суммы надбавок: Алматы (1,5 млрд тенге), Нур-Султана (1,1 млрд тенге) и Туркестанской области (0,8 млрд тенге). Значительный рост сумм надбавок связан с ухудшением в регионах эпидемической ситуации по КВИ в апреле. В связи с этим в противоэпидемические мероприятия было привлечено больше медработников по сравнению с мартом. Напомним, что, по приказу Министерства здравоохранения, медработники, участвующие в противоэпидемических мероприятиях, разделены на 3 группы риска, в соответствии с которыми получают доплаты: от 212,5 тыс. тенге (5 МЗП) до 850 тыс. тенге (20 МЗП) в соответствии с графиком работы. В целом на эти цели из республиканского бюджета выделяется свыше 35,7 млрд тенге. Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. С апреля в комиссиях начали участвовать представители ФСМС, которые проверяют корректность начислений надбавок. В результате этой работы Фондом были выявлены некорректные суммы поощрений медработникам: в марте – 88,5 млн тенге, в апреле – свыше 473 млн тенге. В разрезе регионов в апреле наибольшие суммы некорректных начислений надбавок выявлены в: Алматинской области (146 млн тенге), СКО (101 млн тенге), г. Нур-Султан (86,5 млн тенге), ВКО (47 млн тенге), г. Шымкент (29 млн тенге). - Это некорректно поданные списки для надбавки. В некоторых областях включали работников административного блока, вспомогательный персонал, в том числе прачку, чистильщиков картошки и сантехников. Хотя в приказе четко указано включать в списки медицинских работников, - сказал Марат Шоранов. Он пояснил, что можно дополнительно премировать других работников, в том числе административный персонал, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, за счет основных средств медорганизаций или местного бюджета. Такой положительный опыт уже есть в некоторых регионов. С учетом эпидемической ситуации Фонд прогнозирует в мае направить на выплату надбавок 8,6 млрд тенге, с последующим снижением сумм в следующие месяцы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.