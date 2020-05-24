ФСМС выявил некорректные суммы поощрений медработникам на 560 млн тенге. Об этом сообщил на внеочередном заседании Общественного совета при ФСМС заместитель Председателя Правления Фонда Марат Шоранов.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В апреле количество медработников, участвующих в противоэпидемических мероприятиях и получающих надбавки, по сравнению с мартом увеличилось в 2,5 раза – с 17,7 до 42,6 тысячи человек.
Сумма начисленных надбавок также увеличилась – на 56%. Медработникам за апрель начислено 7,6 млрд тенге (за март – более 3,3 млрд тенге). В разрезе регионов наибольшее количество медработников привлечено к противоэпидемическим мероприятиям в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области. Соответственно, в этих регионах выплачено наибольшие суммы надбавок: Алматы (1,5 млрд тенге), Нур-Султана (1,1 млрд тенге) и Туркестанской области (0,8 млрд тенге).
Значительный рост сумм надбавок связан с ухудшением в регионах эпидемической ситуации по КВИ в апреле. В связи с этим в противоэпидемические мероприятия было привлечено больше медработников по сравнению с мартом.
Напомним, что, по приказу Министерства здравоохранения, медработники, участвующие в противоэпидемических мероприятиях, разделены на 3 группы риска, в соответствии с которыми получают доплаты: от 212,5 тыс. тенге (5 МЗП) до 850 тыс. тенге (20 МЗП) в соответствии с графиком работы. В целом на эти цели из республиканского бюджета выделяется свыше 35,7 млрд тенге.
Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. С апреля в комиссиях начали участвовать представители ФСМС, которые проверяют корректность начислений надбавок. В результате этой работы Фондом были выявлены некорректные суммы поощрений медработникам: в марте – 88,5 млн тенге, в апреле – свыше 473 млн тенге.
В разрезе регионов в апреле наибольшие суммы некорректных начислений надбавок выявлены в: Алматинской области (146 млн тенге), СКО (101 млн тенге), г. Нур-Султан (86,5 млн тенге), ВКО (47 млн тенге), г. Шымкент (29 млн тенге).
- Это некорректно поданные списки для надбавки. В некоторых областях включали работников административного блока, вспомогательный персонал, в том числе прачку, чистильщиков картошки и сантехников. Хотя в приказе четко указано включать в списки медицинских работников, - сказал Марат Шоранов.
Он пояснил, что можно дополнительно премировать других работников, в том числе административный персонал, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, за счет основных средств медорганизаций или местного бюджета. Такой положительный опыт уже есть в некоторых регионов.
С учетом эпидемической ситуации Фонд прогнозирует в мае направить на выплату надбавок 8,6 млрд тенге, с последующим снижением сумм в следующие месяцы.
