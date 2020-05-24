Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штпба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 5,1%. В разрезе регионов: город Алматы – 97 (4,7%) Карагандинская область – 90 (19,1%) город Нур-Султан – 58 (3,8%) город Шымкент – 33 (5,7%) Туркестанская область – 33 (11,8%) Атырауская область – 22 (2,6%) Актюбинская область – 18 (7,1%) Западно-Казахстанская область – 16 (4,3%) Жамбылская область – 10 (4,0%) Алматинская область – 6 (2,2%) Северо-Казахстанская область – 6 (15,0%) Кызылординская область – 5 (1,8%) Костанайская область – 5 (4,3%) Мангистауская область – 2 (1,2%) Восточно-Казахстанская область – 2 (3,3%) Выписаны по выздоровлению 118 человек. Всего в стране выявлено 8322 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4214 человек. Летальных случаев - 35. В ЗКО эчисло зараженных составило 386 человек, 226 из них выздоровели и бвли выписаны из больницы.