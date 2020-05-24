По данным РГП "Казгидромет", 25 мая в Уральске ожидается погода без осадков, днем +23 градуса, ночью +12. В Атырау будет жарко, днем здесь ожидается до 30 градусов тепла, ночью +15. В Актау днем воздух прогреется до +31, ночью +17 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, днем +31 градус, ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.