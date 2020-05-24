Дошкольные учреждения успели поработать всего три дня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В детских садах Атырау преподавали радикальный ислам Иллюстративное фото В Уральске детские сады заработали с 20 мая, однако уже с 25 мая они снова закрываются. - В связи с ростом заболевших КВИ департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг продлил карантин в ЗКО до 15 июня. В числе заболевших есть и дети. Учитывая сложность ситуации, для безопасности детей, 24 мая на заседании оперативного штаба при акимате города было принято решение о приостановлении деятельности дошкольных организаций до окончания карантина, - сообщили в оперативном штабе. Напомним, в ЗКО карантин продлили до 15 июня. Ранее сообщалось, что смягчение ограничительных мер при карантине будет проходить поэтапно с учетом уровня прироста заболеваемости Covid-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  