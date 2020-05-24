Карантин введен до 5 июня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО не соблюдающих карантин вахтовиков ТШО могут уволить Главным санитарным врачом ЗКО Мухамгали Арыспаевым до 5 июня введен карантин на месторождении «Карачаганак». - запрещен въезд и выезд транспортных средств с территории; - запрещено перемещение людей с 19.00 до 07.00 внутри и между вахтовыми поселками; - между этажами, комнатами установят видеонаблюдение, чтобы вести контроль перемещений; - вновь прибывших работников будут допускать на вахтовую смену с наличием отрицательных результатов лабораторного обследования на COVID-19 (методом ПЦР) – со сроком действия до 5 календарных дней. Напомним, 23 мая стало известно, что коронавирус подтвержден у сотрудника КПО б.в. В ЗКО карантин продлили до 15 июня. Ранее сообщалось, что смягчение ограничительных мер при карантине будет проходить поэтапно с учетом уровня прироста заболеваемости Covid-19. Между тем 24 мая оперативный штаб при акимате города приостановил работу детских садов до 15 июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.