Как рассказала главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева во время прямого эфира на телевидении, инфекцию выявили у врача общей практики Мугалжарской райбольницы. - В районной больнице проводили скрининг среди медицинских работников, при ПЦР-тестировании положительный результат оказался у врача общей практики. Выяснилось, в течение последнего месяца он никуда не выезжал, ни с кем не контактировал. Определены близкие и потенциальные контакты, у всех взяли повторные анализы, результаты отрицательные. Так же был случай в Уилском районе, где у жителя обнаружили коронавирусную инфекцию, но повторный анализ показал отрицательный результат, это связано с погрешностями в лабораторных исследованиях. Этот человек тоже никуда не выезжал, к нему никто не ездил. Полностью определили контактных – всего 54 человека, у всех результаты отрицательные. Четыре случая COVID-19 зарегистрировано в Мартукском районе, все они завозные. Люди пересекали границу с РФ через автопереход Жайсан в этом районе. Это жители других областей, но коронавирус обнаружили в Мартукском районе, поэтому и регистрация в этом районе, - сообщила Нурсулу Беркимбаева. Как сообщили в облздраве, врача из Мугалжарского района специальная бригада доставила в Актобе в инфекционную больницу.