Заболевание выявили во время скрининга.  Заболевший коронавирусом житель Атырау прилетел из Турции 10 дней назад Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева во время прямого эфира на телевидении, инфекцию выявили у врача общей практики Мугалжарской райбольницы. - В районной больнице проводили скрининг среди медицинских работников, при ПЦР-тестировании положительный результат оказался у врача общей практики. Выяснилось, в течение последнего месяца он никуда не выезжал, ни с кем не контактировал. Определены близкие и потенциальные контакты, у всех взяли повторные анализы, результаты отрицательные. Так же был случай в Уилском районе, где у жителя обнаружили коронавирусную инфекцию, но повторный анализ показал отрицательный результат, это связано с погрешностями в лабораторных исследованиях. Этот человек тоже никуда не выезжал, к нему никто не ездил. Полностью определили контактных – всего 54 человека, у всех результаты отрицательные. Четыре случая COVID-19 зарегистрировано в Мартукском районе, все они завозные. Люди пересекали границу с РФ через автопереход Жайсан в этом районе. Это жители других областей, но коронавирус обнаружили в Мартукском районе, поэтому и регистрация в этом районе, - сообщила Нурсулу Беркимбаева. Как сообщили в облздраве, врача из Мугалжарского района специальная бригада доставила в Актобе в инфекционную больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  