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Социум

В Атырау начнётся строительство двух «Комфортных школ» в этом году

В этом учебном году работают 68 школ, в которых обучаются более 76 000 учащихся. В регионе высокий спрос на образовательные учреждения. В связи с этим активными темпами идёт их строительство.
Кристина Кобина
В Атырау начнётся строительство двух «Комфортных школ» в этом году
В Атырау реализуют важные проекты. Руководитель городского отдела образования Айнагуль Дуйсекенова отметила на брифинге, что открытие новых школ, расширение дошкольных организаций, усиление мер безопасности и цифровизация направлены на обеспечение качественного образования. В конце 2025 года в рамках нацпроекта «Комфортная школа» начнётся строительство двух школ.

— В этом учебном году работают 68 школ, в которых обучаются более 76 000 учащихся. В регионе высокий спрос на образовательные учреждения. В связи с этим активными темпами идёт их строительство. В этом году открылись три новые школы, ещё три строятся. Образовательные учреждения на 1200 и 300 мест, недавно введенные в эксплуатацию, способствуют повышению качества образования, – сказала Дуйсекенова. ⠀ 
Помимо этого, все городские школы оснащены системами видеонаблюдения. По информации руководителя отдела образования, в прошлом году в 35 школах установили тревожные кнопки, подключили их к центру оперативного управления. Ещё необходимо установить 66 знаков пешеходного перехода и 93 «лежачих полицейских». ⠀ 

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