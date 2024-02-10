По данным министерства просвещения РК, за счет средств фонда поддержки инфраструктуры в стране планируется построить 20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест:

• строительство 5 школ на 2 740 уч. мест (в две смены) взамен аварийных школ;

• строительство 1 школы на 1 200 уч. мест (в две смены) для ликвидации трехсменного обучения;

• строительство 11 школ на 8 976 уч. мест (в две смены) для устранения дефицита ученических мест;

• строительство 1 школы на 200 уч. мест (в две смены) взамен ветхой школы;

• строительство дополнительных корпусов для двух школ (актовый и спортивные залы, столовые).

Школы построят в городе Шымкент, Жетысу и Кызылординской областях по три. В Жамбылской области построят четыре школы. В городе Астана и Алматинская область - по две. В ЗКО, Павлодарской, СКО появятся по одной новой школе.

В прошлом году на сумму 96 миллиардов тенге профинансировано 62 проекта на 76 738 ученических мест.