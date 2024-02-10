— Из них таможенное оформление на посту «Морпорт» прошли 9407 авто, на таможенном посту «Актау – Центр таможенного оформления» — 14771 авто, на таможенном посту «Курык» — 156 легковых автомобилей, — пояснили в ведомстве.

— Правила таможенной очистки ввозимых легковых авто довольно просты. Импортер при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость, как затраты, понесенные им на приобретение, а также сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан. Следовательно, для принятия таможенной стоимости при таможенной очистке транспортного средства, его стоимость должна основываться достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информацией., — отметили в департаменте.

Таможенный пост «Морпорт» департамента государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что за прошлый год в Казахстан через Мангистаускую область импортировали 24334 легковых автомобилей.На таможенном посту «Морпорт» напомнили, что таможенная очистка в Казахстане проводится в электронном виде. Участник внешнеэкономической деятельности может самостоятельно подать декларацию на товар, подписав документ ЭЦП с любого места нахождения.В качестве документов могут использовать: экспортную декларацию страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли-продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод, аукционный лист.