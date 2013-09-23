Иллюстративное фото с сайта bohn.ru Иллюстративное фото с сайта bohn.ru В Казахстане было выявлено около 140 фактов дискриминации по оплате труда. Диспропорция в оплате труда между иностранными  и казахстанскими работниками является одной из причин возникновения акции протеста. Об этом говорили в Атырау  на семинаре по предупреждению социальной напряженности и разрешению конфликтов. В семинаре приняли участие замакима Атырауской области Шынгыс МУКАН, зампред республиканского Комитета по контролю и социальной защиты Тулеген ОСПАНКУЛОВ, генерального директора «Центра социального партнерства» Нурлан ЕРИМБЕТОВ и других. В этом году было проведено более 200 внеплановых проверок организаций, привлекающих иностранную рабочую силу. Всего было выявлены 136 фактов дискриминации в оплате труда между отечественными и иностранными работниками в 70 организациях. - По выявленным фактам госинспекторами труда выдано работодателям 59 предписаний об устранении выявленных нарушений и наложено 79 административных штрафа на сумму более 3 млн тенге, - сказал  Тулеген ОСПАНКУЛОВ. По словам чиновника, в целях устранения задолженности по заработной плате и диспропорции в оплате труда  в регионах  активизирована  работа  антикризисных штабов и трехсторонних комиссий. На заседание  приглашаются работодатели, имеющие наибольшие задолженности по заработной плате, допускающие диспропорцию в оплате труда между иностранными и казахстанскими работниками, имеющими производственный травматизм. По результатам рассмотрения к ним принимаются меры, устанавливаются графики и сроки по устранению выявленных нарушений.  С начала года по республике проведено 65 подобных заседаний с приглашением 127 руководителей предприятий, имеющих задолженность по заработной плате.    