Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org В управлении здравоохранения прокомментировали слухи о передаче медучреждений в частную собственность. Выяснилось, что ажиотаж по этому вопросу наблюдается во всех регионах Казахстана. Речь идет о законе «О концессии», куда внесены изменения и дополнения от 4 июля, которые предусматривают развитие государственно-частного партнерства. В том числе там добавлена «передача организаций в доверительное управление». - Это не означает передачу в частные руки. Это совсем две разные вещи, - заявила замначальника управления здравоохранения по стратегическому развитию и кадровой политике Маншук АЙМУРЗИЕВА. - В доверительное управление медучреждение, например, может передаваться на определенный срок при соответствии критериев в подборе медицинских организаций. На сегодня в нашей области решения о том, что какая-либо медицинская организация будет передаваться в доверительное управление, нет. Закон должен хорошо изучиться, найти свою дорожку, то есть план и механизм реализации должны быть. Это пока все только разрабатывается. Также Маншук КУДАЙБЕРГЕНОВНА пояснила, что по закону «О концессии» в доверительное управление организации передаются на эксплуатацию и реконструкцию. - Профиль работы, размещение государственных услуг, кадровая политика и все остальное останется как было, - заверила замдиректора. - Государственно-частное партнерство внедряется для того, чтобы от этого партнерства выиграли и госуслуга, и частник. Маншук КУДАЙБЕРГЕНОВНА отметила, что речь не идет об обязательной передаче медучреждений в доверительное управление, тем более механизмы пока еще не спущены, и пока только в правительстве знают, как система будет работать.