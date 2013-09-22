Фото 24.kz Фото 24.kz Среди стран, устойчивых к потрясениям, Казахстан занял 20-е место. Такое исследование провели в агентстве Oxford Economics. По его результатам возглавляет рейтинг Сингапур. Соединенные Штаты Америки на 12-й позиции, 14-я строчка у Южной Кореи, а вот Филиппины в мировом сообществе на 18-м месте. В прошлом году Казахстан в этом рейтинге был на несколько позиций выше. Но тогда в списке анализируемых было всего 30 государств. В этом же году агентство охватило 90 стран. Источник: 24.kz