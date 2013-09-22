Фото 24.kz Фото 24.kz Некогда засекреченный город атомщиков в Восточном Казахстане возрождается. Курчатов включен в программу развития моногородов. Руководство уже выступило с предложением вернуть ему статус научного города и былой престиж. Москва-400, Семипалатинск-21, Конечная, поселок Надежда - все это прежние названия Курчатова. Основанный в 1947 году этот засекреченный населенный пункт только в 1974-м получил статус города, но его нельзя было найти ни на одной карте бывшего Советского Союза. Александр Колбаенков, главный специалист Института атомной энергии НЯЦ РК: - Я сюда приехал первым, можно сказать, специалистом. Наша задача была создать и испытать ракетный ядерный двигатель. В начале 90-х годов Курчатов настигла разруха, наука почти умерла. Из 55 тысяч населения осталось только 5 тысяч человек. Сейчас все по-другому. С возрождением науки вернулась жизнь и в сам город. Сюда снова приезжают молодые ученые. Один из них - Тимур Кульсартов. Из всех предложений, в том числе и за границей, он выбрал Курчатов. Тимур Кульсартов, ведущий научный сотрудник Института атомной энергии НЯЦ РК: - Мне здесь было комфортно, потому что городок небольшой, медитативный такой. Здесь можно заниматься спокойно многими вещами, не отвлекаясь. Сейчас город включен в программу развития моногородов. На благоустройство и озеленение улиц, ремонт системы водоснабжения ему выделили около 233 млн. тенге. Димитрий Гариков, аким г. Курчатов: - К 2015 году по программе мы хотим полностью заменить уличное освещение на светодиодное. В целом у нас запланировано два якорных проекта: строительство центра дозиметрии при Национальном ядерном центре и строительство завода по переработке радиоактивных отходов и источников ионизирующего излучения. Курчатов преображается с каждым годом. Здесь все меньше заброшенных зданий, все больше малых архитектурных форм и детских спортивных площадок. А недавно руководство города выступило с предложением придать Курчатову статус наукограда. Ведь здесь, как нигде, самая высокая концентрация ученых. Авторы: Оксана Приведенная, Медет Омирханов, Курчатов. Источник: 24.kz