Фото 24.kz Фото 24.kz В кинотеатрах страны перед началом фильмов отныне будут показывать социальные ролики. Это один из пунктов меморандума о сотрудничестве, который заключили Совет по молодежной политике при Президенте РК и сеть известных кинотеатров. Таким образом активисты намерены пропагандировать традиционные ценности, формировать духовно-нравственные ориентиры молодежи и продвигать идеи здорового образа жизни. Габидулла Абдрахимов, председатель Совета по молодежной политике при Президенте РК: - Первый ролик снят. Мы его сегодня уже передали. Если на днях вы пойдете в кино, я думаю, что этот ролик уже будут прокручивать. Мне кажется, это будет сильнее действовать на сознание молодежи, чем, если мы заведем их в какой-нибудь класс и два часа будем читать лекции. Я думаю, это будет просто, легко и понятно. Совет по молодежной политике также заключил меморандум с Союзом КВН Казахстана о популяризации государственного языка и национальной истории при помощи игры «Жайдарман». Здесь же прошла презентация Фонда молодежных инициатив. Его задача - поддержка молодых ученых и бизнесменов и развитие инновационных проектов. Источник: 24.kz